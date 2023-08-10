حرس الحدود الإيراني يضبط كمية ضخمة من المخدرات

أعلن قائد حرس الحدود الايراني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، العميد رضا شجاعي، اليوم الخميس، أن قواته تمكنت من القضاء على عصابة کبیرة لتهريب المخدرات، وضبط أكثر من أربعة أطنان من المخدرات في المحافظة.

و نقلت وكالة "ايرنا" الرسمية عن شجاعي قوله: "بعد ساعة من المواجهة الشديدة بين القوات الأمنية وعناصر هذه العصابة، تمكن أفراد حرس الحدود الإيراني من ضبط سبع سيارات وأربعة أطنان و 100 كيلوغرام من المخدرات المختلفة، وكمية من السلاح ومعدات الاتصالات".

وأضاف "أن قوات حرس الحدود في سيستان وبلوشستان نفذت عمليات استخباراتية واسعة النطاق، وتمکنت من تفكيك هذه العصابة".

يذكر أنه في نهاية حزيران/يونيو، أوضح قائد قوى الأمن الداخلي الايراني العميد أحمد رضا رادان، أن ما يقرب من حوالي 4000 من ضباط الشرطة الإيرانية، قتلوا خلال مواجهات مع مهربي المخدرات.

وتعتبر محافظة سيستان وبلوشستان، التي تتقاسم حدودا مع أفغانستان وباكستان، مركزا لعصابات اتجار وتهريب المخدرات في إيران.