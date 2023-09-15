مرتبطة ببيانات أطفال.. غرامة أوروبية على "تيك توك" بـ 345 مليون يورو

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين.

وسيتعيّن على "تيك توك" دفع الغرامات وإخضاع عملياتها للامتثال خلال 3 أشهر، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت، في أيلول/سبتمبر 2021، تحقيقًا في أنشطة شركة "تيك توك" الصينية والتي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليونًا في الاتحاد الأوروبي.

ولفتت اللجنة الأيرلندية في قرارها إلى أن إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتمّ بطريقة تكون فيها الحسابات عامّة بشكل تلقائي.

وتتعلق مشاكل أخرى بميزة "ربط حسابات العائلة" التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب وليّ أمره، لكن وفقًا للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص ممّا إذا كان حساب وليّ الأمر هو بالفعل لوليّ أمر الطفل المعنيّ.