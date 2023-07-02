تقرير: روسيا تسعى لمحو آثار زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين
كشف تقرير عبري، أن الكرملين يعمل حاليا على تكثيف جهوده لإخفاء آثار التمرد العسكري الذي قامت به مجموعة "فاغنر" مؤخرا، وأمرت السلطات الروسية بإغلاق العديد من المواقع الإخبارية التي كانت تنشر أخبارًا كاذبة للترويج لمصالح رئيسها يفغيني بريغوجين.
وقال إن التمرد العسكري القصير الذي شنه زعيم "فاغنر"، أدى إلى إحراج الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يسعى الآن إلى إعادة ترسيخ مكانته التي تآكلت بسبب التحدي غير المسبوق لسلطته.
وأضاف التقرير الذي نشره موقع "واللا" العبري، أنه "على الرغم من أن بريغوجين ادعى أن التمرد العسكري الذي قام به، لم يكن موجهًا ضد بوتين نفسه، إلا أنه اختار الذهاب إلى المنفى في بيلاروسيا، كجزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو".
وقال لوكاشينكو الأسبوع الماضي، إن زعيم مجموعة "فاغنر" وصل إلى بلاده، لكنه لم يشاهد في أي مكان منذ نهاية التمرد، وليس من الواضح ما إذا كان هناك بالفعل.
وتحاول السلطات في روسيا، على أي حال، دفع بريغوجين في عملية لا تزال عواقبها على أنشطة "فاغنر" في أوكرانيا، ومراكز الصراع الأخرى في العالم، غير واضحة.
بدوره، قال محرر سابق في وكالة أنباء روسية رسمية لصحيفة The Guardian نقلاً عن ما قاله له زملاؤه: "حتى الحرب في أوكرانيا وفي باخموت، بالكاد نكتب عن بريغوجين.. كان يُنظر إليه على أنه شخصية غامضة، وليس مناهضًا للحكومة، ولكن من الأفضل ألا يتم لمسه.. والآن يبدو الأمر كما لو أنه لم يكن موجودًا على الإطلاق".
وأضاف "لقد تعاملنا مع تمرد بريغوجين، لكننا الآن عدنا إلى الحياة الطبيعية، ولن يتم ذكر بريغوجين مرة أخرى عبر كافة وسائل الإعلام الروسية".
وبحسب التقرير، فإنه في هذه المرحلة، لم تعلن السلطات الروسية رسميًا بعد عن حل مجموعة "فاغنر"، لكن يبدو أن بوتين يحاول السيطرة عليها، وخاصة على أنشطتها في أفريقيا وسوريا.
كما يستهدف الكرملين أيضًا شركة بريغوجين للتموين، التي قدمت خدمات للجيش الروسي لسنوات وأكسبته لقب "طاهي بوتين" في الماضي. كما ستحقق السلطات الروسية مع شركة "كونكورد". حيث تلقى بريغوجين وشركته حوالي ملياري دولار من المساعدات الحكومية في العام الماضي.
يذكر أن مقاتلي "فاغنر" شاركوا في عدد من المعارك الأكثر دموية في الحرب بأوكرانيا، وتم تجنيد آلاف السجناء من سجون روسيا في صفوف المجموعة، التي تأسست في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وبدأت في دعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وتوسعت منذ ذلك الحين لتصبح إمبراطورية تجارية وأداة عسكرية منحت الكرملين مجالًا للإنكار.
ويثير وصول بريغوجين ورجاله إلى بيلاروسيا، المتاخمة للعديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قلق الغرب، حيث أعلنت بولندا اليوم عن إرسال 500 ضابط شرطة إضافي إلى الحدود مع بيلاروسيا، في ظل الوضع المتوتر.
المصدر: موقع "واللا" العبري