تقرير: روسيا تسعى لمحو آثار زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين

وقال إن التمرد العسكري القصير الذي شنه زعيم "فاغنر"، أدى إلى إحراج الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يسعى الآن إلى إعادة ترسيخ مكانته التي تآكلت بسبب التحدي غير المسبوق لسلطته.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع "واللا" العبري، أنه "على الرغم من أن بريغوجين ادعى أن التمرد العسكري الذي قام به، لم يكن موجهًا ضد بوتين نفسه، إلا أنه اختار الذهاب إلى المنفى في بيلاروسيا، كجزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو".

وقال لوكاشينكو الأسبوع الماضي، إن زعيم مجموعة "فاغنر" وصل إلى بلاده، لكنه لم يشاهد في أي مكان منذ نهاية التمرد، وليس من الواضح ما إذا كان هناك بالفعل.

وتحاول السلطات في روسيا، على أي حال، دفع بريغوجين في عملية لا تزال عواقبها على أنشطة "فاغنر" في أوكرانيا، ومراكز الصراع الأخرى في العالم، غير واضحة.

بدوره، قال محرر سابق في وكالة أنباء روسية رسمية لصحيفة The Guardian نقلاً عن ما قاله له زملاؤه: "حتى الحرب في أوكرانيا وفي باخموت، بالكاد نكتب عن بريغوجين.. كان يُنظر إليه على أنه شخصية غامضة، وليس مناهضًا للحكومة، ولكن من الأفضل ألا يتم لمسه.. والآن يبدو الأمر كما لو أنه لم يكن موجودًا على الإطلاق".