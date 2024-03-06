ماذا أهدى الرئيس الإيراني نظيره الجزائري (صور)
نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الثلاثاء، مقطعًا للرئيس إبراهيم رئيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك خلال زيارة رئيسي إلى الجزائر، يوم السبت الماضي، للمشاركة في المنتدى السابع للبلدان المصدرة للغاز.
وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن "رئيسي قدَّم لنظيره الجزائري هدية كتاب يسرد آخر 6 سنوات من العلاقات الإيرانية الجزائرية، كما تناول 6 عقود من العلاقات بين البلدين".
وأضافت الوكالة أن "في هذا الكتاب الذي تم إعداده وتجميعه ونشره بلغتين، العربية والفارسية، بمناسبة الذكرى السبعين للثورة الجزائرية والذكرى السنوية الرابعة والخمسين للثورة الإيرانية، تم التعريف بـ 70 شخصية جزائرية بارزة، و54 شخصية إيرانية، الذين لعبوا دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين البلدين".
وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد المجيد تبون، الأحد، إن "كبار المسؤولين في إيران والجزائر عازمون على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى جانب تطوير العلاقات السياسية".
ووقع البلدان 6 وثائق تعاون في مجالات: النفط والغاز، والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد، والرياضة، والسياحة، والتعاون الإعلامي، بحضور رئيسي البلدين.