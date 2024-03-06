ماذا أهدى الرئيس الإيراني نظيره الجزائري (صور)

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الثلاثاء، مقطعًا للرئيس إبراهيم رئيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك خلال زيارة رئيسي إلى الجزائر، يوم السبت الماضي، للمشاركة في المنتدى السابع للبلدان المصدرة للغاز.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن "رئيسي قدَّم لنظيره الجزائري هدية كتاب يسرد آخر 6 سنوات من العلاقات الإيرانية الجزائرية، كما تناول 6 عقود من العلاقات بين البلدين".