ضاعفت مكافأة القبض عليه.. واشنطن تعتبر مادورو "تهديدا للأمن القومي الأمريكي"

قالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي"، مشيرة إلى أن بلادها ضاعفت المكافأة التي رصدتها مطلع العام للقبض عليه، لتصبح قيمتها 50 مليون دولار.

وأضافت بوندي أن "مادورو لن يفلت من العدالة وسيحاسب على جرائمه" التي وصفتها بـ"الدنيئة".

ومادورو، مطلوب للقضاء الفدرالي الأمريكي بتهم اتجار بالمخدّرات.

وقالت وزيرة العدل بام بوندي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "اليوم، تعلن وزارتا العدل والخارجية عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض على نيكولاس مادورو"، علما بأنّ قيمة المكافأة كانت في كانون الثاني/يناير 25 مليون دولار.

وتصاعد التوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومادورو، الذي لا تعترف الولايات المتحدة بتنصيبه رئيسا بعد الانتخابات الأخيرة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت قبل أسبوعين فرض عقوبات على جماعة فنزويلية تزعم أن الرئيس نيكولاس مادورو يقودها، متهمةً إياها بدعم عصابات مخدرات بارزة.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عن قيود على ما يُسمى "كارتل أوف ذا صنز"، مُصنّفاً إياها كياناً إرهابياً عالمياً.