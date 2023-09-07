ذخائر "اليورانيوم".. قنابل حارقة في الطريق لأوكرانيا
تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، تتسم بفاعليتها الكبيرة في تدمير الدبابات، وخرق المركبات المدرعة وإحراقها.
وأعلنت واشنطن الأربعاء، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لكييف، عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، من ضمنها ذخائر يورانيوم من عيار 120 ملميترًا.
وبحسب تقرير نشره موقع "إنسايدر"، فإن قذائف اليورانيوم المنضب تلك يتم إطلاقها من دبابات (ابرامز-M1) الأمريكية التي من المتوقع أن تصل أوكرانيا خريف هذا العام، بعد أن قضى جنود أوكرانيون الصيف في ألمانيا وهم يتدربون على استخدامها.
واليورانيوم المنضب مادة ذات كثافة عالية- ومشعة إلى حد ما- بدأ الجيش الأمريكي في استخدامها للمرة الأولى قبل عقود، لإنتاج دروع الدبابات، وقذائف الهاون، والذخيرة.
وتكمن أهمية اليورانيوم المنضب في قدرته على اختراق الدبابات والدروع بسهولة أكبر؛ بسبب كثافته وخصائصه الفيزيائية الأخرى، حيث تصبح القذائف التي تحتوي على تلك المادة، أكثر حدة واشتعالًا عند ملامستها للدروع.
وتتسبب الشظايا الناجمة عن قذائف اليورانيوم المنضب والغبار المتطاير منها بإشعال حرائق داخل المركبات والآليات المستهدفة، وبالتالي تُخلف أضرارًا هائلة.
وخلال عملية التخصيب يتم استخراج اليورانيوم المشع (U-235) المستخدم في صنع الأسلحة النووية، من خام اليورانيوم، فيما يعتبر اليورانيوم المنضب منتجًا ثانويًّا لهذه العملية، ولا يشكل بالضرورة تهديدًا لصحة الفرد ما لم يتم ابتلاع كمية كبيرة منه أو دخولها إلى الجسم على شكل شظايا.
وفي مارس الماضي، أعلنت بريطانيا عزمها إرسال هذا النوع من القذائف إلى أوكرانيا، ووصفها المسؤولون البريطانيون آنذاك بالفعّالة جدًّا في اختراق الدبابات والمركبات المدرعة الحديثة.
المصدر: موقع "إنسايدر" الأمريكي