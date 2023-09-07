ذخائر "اليورانيوم".. قنابل حارقة في الطريق لأوكرانيا

تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، تتسم بفاعليتها الكبيرة في تدمير الدبابات، وخرق المركبات المدرعة وإحراقها.

وأعلنت واشنطن الأربعاء، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لكييف، عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، من ضمنها ذخائر يورانيوم من عيار 120 ملميترًا.

وبحسب تقرير نشره موقع "إنسايدر"، فإن قذائف اليورانيوم المنضب تلك يتم إطلاقها من دبابات (ابرامز-M1) الأمريكية التي من المتوقع أن تصل أوكرانيا خريف هذا العام، بعد أن قضى جنود أوكرانيون الصيف في ألمانيا وهم يتدربون على استخدامها.

واليورانيوم المنضب مادة ذات كثافة عالية- ومشعة إلى حد ما- بدأ الجيش الأمريكي في استخدامها للمرة الأولى قبل عقود، لإنتاج دروع الدبابات، وقذائف الهاون، والذخيرة.