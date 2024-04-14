"واشنطن بوست": هجمات إيران ضد إسرائيل انطلقت من 4 دول
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن هجمات إيران ضد إسرائيل انطلقت من مواقع في إيران ولبنان والعراق واليمن.
وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه إسرائيل، يوم السبت؛ ردًا على غارة إسرائيلية على موقع إيراني في العاصمة السورية دمشق، مطلع نيسان/أبريل الجاري.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ باليستي وطائرات مسيّرة وطائرات وصواريخ كروز، وتم اعتراض معظمها قبل وصولها مجال إسرائيل الجوي.
وبيّنت أن الغارات استهدفت مواقع مختلفة، شملت منطقة عراد جنوبي إسرائيل، وقاعدة جوية إسرائيلية؛ ما أدى إلى أضرار طفيفة في البنية التحتية، كما أفاد الجيش الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه من بين 30 صاروخًا إيرانيًا تم إطلاقها، اعترضت القوات الجوية الإسرائيلية 25 صاروخًا، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية 120 صاروخًا آخرَ.
وأوضحت أن الهجمات الإيرانية انطلقت من مواقع في إيران ولبنان والعراق واليمن، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مبينة أن حزب الله اللبناني أعلن مسؤوليته عن استهداف الثكنات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان بوابل من الصواريخ، بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
ونوّهت إلى تشديد الجيش الإسرائيلي على التنسيق الوثيق بين التحالف الذي تقوده القيادة المركزية الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى في الرد على الهجمات، معتبرة أن ذلك التعاون يسلط الضوء على فاعلية منظومة الدفاع الجوي والقدرات الدفاعية لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن ذلك التصعيد دفع الدول المجاورة إلى إغلاق مجالها الجوي خلال الهجوم، مع تعليق مصر رحلاتها الجوية إلى الأردن والعراق ولبنان، بحسب التلفزيون المصري الرسمي.
وأكدت أن السلطات الإسرائيلية أعادت فتح المجال الجوي للبلاد ابتداءً من الساعة 7:30 صباح يوم الأحد.
واعتبرت أن الهجوم الإيراني واسع النطاق يمثل تصعيدًا كبيرًا في الصراع المستمر؛ ما يؤكد الطبيعة المضطربة للمنطقة، واحتمال حدوث المزيد من المواجهة بين إيران وإسرائيل.