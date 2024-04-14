"واشنطن بوست": هجمات إيران ضد إسرائيل انطلقت من 4 دول

وبيّنت أن الغارات استهدفت مواقع مختلفة، شملت منطقة عراد جنوبي إسرائيل، وقاعدة جوية إسرائيلية؛ ما أدى إلى أضرار طفيفة في البنية التحتية، كما أفاد الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه من بين 30 صاروخًا إيرانيًا تم إطلاقها، اعترضت القوات الجوية الإسرائيلية 25 صاروخًا، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية 120 صاروخًا آخرَ.

وأوضحت أن الهجمات الإيرانية انطلقت من مواقع في إيران ولبنان والعراق واليمن، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مبينة أن حزب الله اللبناني أعلن مسؤوليته عن استهداف الثكنات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان بوابل من الصواريخ، بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.