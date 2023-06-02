مسؤول روسي: طائرتان مسيرتان استهدفتا بلدتين غرب البلاد خلال الليل

قال القائم بأعمال حاكم منطقة سمولينسك غرب روسيا، اليوم الجمعة، إن طائرتين مسيرتين بعيدتي المدى نفذتا هجومًا على بنية تحتية للوقود والطاقة في المنطقة خلال الليل، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو نشوب حريق.

وأضاف أن الهجوم استهدف بلدتي ديفاسي وبيريسنا قرب عاصمة المنطقة سمولينسك، والتي تبعد نحو 270 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية، لكنه لم يفصح عن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان حاكم منطقة بيلجورود الروسية عن قصف القوات الأوكرانية لبلدة شيبيكينو مما أسفر عن اشتعال النيران في بناية سكنية وإلحاق أضرار بمبنى إداري.

وتنفي أوكرانيا مسؤوليتها عن شن هجمات داخل الأراضي الروسية.