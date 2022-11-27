نائب إيراني يدعو لمحاسبة رئيس البلاد بسبب "قتل شعب كردستان"
دعا عضو البرلمان الإيراني عن مدينة مهاباد الكردية جلال محمود زاده، اليوم الأحد، إلى محاسبة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير داخليته، بسبب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في المدن الكردية خلال الأيام الماضية.
وقال النائب محمود زاده خلال جلسة للبرلمان التي شهدت كلمات متشنجة بين مؤيدي قمع الحكومة للاحتجاجات ومعارضيها: "يجب محاسبة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الداخلية أحمد وحيدي، على من يطلق النار وسهام الحرب على شعب كردستان".
وأشار زاده إلى أن "وحيدي، بصفته رئيس مجلس الأمن في البلاد، يجب أن يتعرف على من أطلقوا النار وتقديمهم إلى المحكمة بدل من قمع المواطنين الأكراد".
وأضاف: "في الشهر الماضي قتل 105 أشخاص في مناطق كردية بينهم 13 من مدينة مهاباد".
وطالب النائب عن القومية الكردية السلطات الحكومية بإنهاء الأجواء الأمنية والعسكرية في المدن الكردية لا سيما مدينة مهاباد مركز محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال شرق إيران.
وبعد جلسة عاصفة، هاجم رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان النائب محمد صالح جوكار، النائب جلال محمود زاده، معتبرا تصريحات تصب في صالح وسائل الإعلام الأجنبية المعادية للنظام والثورة.
وطالب جوكار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بمحاسبة محمود زاده بذريعة مخالفته للوائح والقوانين الخاصة بجلسات البرلمان.
وواصل حديثه وادعى أن الاحتجاجات الشعبية قد انتهت، زاعما أن "بعض النواب يطرحون مطالب المحتجين في جلسات البرلمان بهدف إثارة القلق والفتنة".
وأضاف النائب المتشدد: "لا يجب أن نأتي إلى المجلس الإسلامي وهو مجلس ثوري لإثارة أي موضوع وفتنة".
وبعد ذلك، وفي إجراء آخر مماثل، قال مرتضى محمود وند، ممثل خرم آباد مركز محافظة لرستان غرب إيران، ردًا على التصريح الأخير لـ 227 نائباً طالبوا بإعدام الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة: "كل من قال إن المحتجين سيواجهون إعدامات ومذابح فهو يرتكب خطأ إضافياً".
واضطر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى قطع ميكرفون النائب مرتضى محمود وند لعدم إكمال مداخلته.
وشهدت خلال الأيام القليلة الماضية مدن الأكراد قمعا عنيفا من قبل السلطات الأمنية، فيما كشفت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، الجمعة، عن مقتل 105 مواطنين أكراد" في احتجاجات في مختلف مدن كردستان وكذلك في أجزاء أخرى من إيران.
وبحسب شبكة حقوق الإنسان هذه، فإن "11 من هؤلاء القتلى هم من الأطفال"، مشيرة إلى أن "قتل هؤلاء الأشخاص تم في محافظات أذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمنشاه، وإيلام، وطهران، وخراسان رضوي، وقزوين والبرز".