نائب إيراني يدعو لمحاسبة رئيس البلاد بسبب "قتل شعب كردستان"

دعا عضو البرلمان الإيراني عن مدينة مهاباد الكردية جلال محمود زاده، اليوم الأحد، إلى محاسبة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير داخليته، بسبب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في المدن الكردية خلال الأيام الماضية.

وقال النائب محمود زاده خلال جلسة للبرلمان التي شهدت كلمات متشنجة بين مؤيدي قمع الحكومة للاحتجاجات ومعارضيها: "يجب محاسبة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الداخلية أحمد وحيدي، على من يطلق النار وسهام الحرب على شعب كردستان".