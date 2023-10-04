روسيا: إعادة تأهيل النازية تسير على قدم وساق في ألمانيا

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا لا تدرك خطورة ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، خاصة الصواريخ بعيدة المدى والتي يمكن لها أن تصل الأراضي الروسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للتعليق على تصريحات رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري أغنيس ستراك زيمرمان والتي طالبت بتزويد كييف بصواريخ من طراز "تاوروس" Taurus لاستهداف الأراضي الروسية".

وأكدت زاخاروفا أن مثل هذا البيان المشبع برهاب روسيا والنزعة الانتقامية يشير إلى أن برلين لم تدرك بعد ما يمكن أن يؤدي إليه ضخ الأسلحة الطائش إلى نظام كييف الإجرامي"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن إعادة تأهيل النازية تسير على قدم وساق في ألمانيا، قائلة: "يبدو أن القيادة الألمانية قد نسيت دروس التاريخ، على الرغم من أنها يجب أن تتذكرها بشكل أفضل من غيرها وأن تكون أكثر حساسية وتعصبًا تجاه أي مظهر من مظاهر الأيديولوجية الكارهة للبشر، لكننا نرى العكس".

ولفتت إلى أن "برلين تنفي الحقيقة وهي تعاون القوميين الأوكرانيين مع الرايخ الثالث لهتلر"، مردفة: "ومن هنا يكون الاستنتاج منطقيًّا.. في ألمانيا اليوم، تجري عملية إعادة تأهيل النازية على قدم وساق".