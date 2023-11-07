كيف أثرت الحركة المؤيدة للفلسطينيين في السياسة البريطانية؟

في تطور سياسي مهم، اختارت مجموعة أخرى من أعضاء مجلس حزب العمال البريطاني الخروج من الحزب، معربين عن خيبة أملهم في قيادة زعيمهم كير ستارمر، بسبب فشله في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب تقرير نشره موقع "Morning Star Online"، سلط هذا الصدع الضوء على النفوذ المتزايد للحركة المؤيدة للفلسطينيين في السياسة البريطانية، مما يمهد الطريق لتحول جوهري.

وأكد التقرير، أنه من الصعب فهم سبب رفض بعض السياسيين في حزب العمل الانحياز إلى مشاعر الجماهير البريطانية التي ترغب في وقف العنف في غزة.