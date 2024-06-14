زيلينسكي: الاتفاق الأمني مع واشنطن يمهد لانضمامنا إلى "الناتو"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاتفاق الأمني الثنائي الذي أبرمته بلاده مع أمريكا، الخميس، على هامش قمة "مجموعة السبع" في إيطاليا، يمهّد الطريق أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

وقال زيلينسكي إنّ الاتفاق "ينصّ على أنّ الولايات المتّحدة تدعم انضمام أوكرانيا المستقبلي إلى حلف شمال الأطلسي وتعترف بأنّ اتفاقنا الأمني يمهّد الطريق أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

وأدلى الرئيس الأوكراني بتصريحه هذا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جو بايدن عقد في ختام حفل توقيع الاتفاق.