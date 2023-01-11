مذكرًا بطعن سلمان رشدي.. قائد الحرس الثوري يهدد باغتيال مديري مجلة شارلي إيبدو

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، مساء الثلاثاء، مديري ومحرري مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة بمواجهة مصير الكاتب البريطاني من أصول هندية، سلمان رشدي.

وتعرَّض "رشدي" الذي هددته الحكومة الإيرانية بالقتل في الثمانينيات بعد نشر روايته "آيات شيطانية"، لهجوم وأصيب في رقتبه بعدما هاجمه شاب، في 12 آب/أغسطس الماضي، أثناء ذهابه لإلقاء خطاب في نيويورك.

وأشارت تقارير إلى أن المهاجم من أصول لبنانية "هادي مطر" 24 عامًا كان دافعه هو تنفيذ فتوى روح الله الخميني، ضد هذا الكاتب البريطاني.