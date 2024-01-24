عودة سفينتين لـ"ميرسك" بعد انفجارات في البحر الأحمر

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن، الأربعاء، أن سفينتَين تابعتَين لفرعها الأمريكي كانتا تعبران مضيق باب المندب عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد "انفجارات" قريبة.

وقالت الشركة، في بيان صدر عنها، إنه "خلال الرحلة، بلّغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة، فيما اعترضت البحرية الأمريكية المرافقة لهما عدة مقذوفات"، مؤكدة أن "الطواقم والبضائع لم يلحق بهما أي أذى"، مؤكدة أن "البحرية الأمريكية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن".

وتدير "ميرسك لاين" المحدودة الفرعية السفينتين "ميرسك ديترويت" و"ميرسك تشيسابيك" اللتين ترفعان العلم الأمريكي، وستعلّق حركة الملاحة الخاصة بها في المنطقة حتى إشعار آخر، بحسب الشركة الأمّ "ميرسك".