عودة سفينتين لـ"ميرسك" بعد انفجارات في البحر الأحمر
أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن، الأربعاء، أن سفينتَين تابعتَين لفرعها الأمريكي كانتا تعبران مضيق باب المندب عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد "انفجارات" قريبة.
وقالت الشركة، في بيان صدر عنها، إنه "خلال الرحلة، بلّغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة، فيما اعترضت البحرية الأمريكية المرافقة لهما عدة مقذوفات"، مؤكدة أن "الطواقم والبضائع لم يلحق بهما أي أذى"، مؤكدة أن "البحرية الأمريكية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن".
وتدير "ميرسك لاين" المحدودة الفرعية السفينتين "ميرسك ديترويت" و"ميرسك تشيسابيك" اللتين ترفعان العلم الأمريكي، وستعلّق حركة الملاحة الخاصة بها في المنطقة حتى إشعار آخر، بحسب الشركة الأمّ "ميرسك".
وأوضحت الشركة الدنماركية أن "السفن التي تديرها ميرسك لاين المحدودة تحمل بضائع تابعة لوكالات حكومية أمريكية مختلفة، وقد تمكّنت من مواصلة عبور المضيق بحماية البحرية الأمريكية".
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، تشن ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، هجمات على سفن تعتبر أنها على صلة بإسرائيل، واضعةً ذلك في إطار دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودفعت هجمات الحوثيين الكثير من شركات الشحن البحري، من بينها "ميرسك"، إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ويمرّ نحو 12% من التجارة البحرية العالمية عادة عبر مضيق باب المندب المؤدّي إلى جنوب البحر الأحمر، لكنّ عدد الحاويات التي تمرّ عبر هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70% منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وفق خبراء.