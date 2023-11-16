محلل إسرائيلي يتحدث عن كواليس صفقة الأسرى المحتملة مع حماس

اتهم محلل إسرائيلي بارز حكومة بنيامين نتنياهو بحجب معلومات كثيرة عن الإسرائيليين بشأن الوضع الحقيقي على الأرض في قطاع غزة، وقال إنها تتسبب في رفع سقف طموح الإسرائيليين إلى مستويات لا يمكن بلوغها.

وشكك محلل شؤون الأمن القومي، رونين بيرغمان، في نجاح إسرائيل بتحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية للحرب على غزة، وقال إنه من غير الممكن تحقيق تلك الأهداف سوى باحتلال القطاع بالكامل، ولكنه أكد أن واشنطن لن تسمح بذلك.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، على لسان بيرغمان، أن لدى الحكومة الإسرائيلية قناعة بأن الحرب البرية والاحتلال المستمر لمزيد من المناطق في قطاع غزة "يشكلان قوة ضاغطة كبيرة على حركة حماس، ويجبرها على قبول صفقة لإطلاق سراح الأسرى".

وبحسب الصحيفة: "يشكل احتلال مجمع الشفاء الطبي بدوره وتحييد مركز عمليات حماس تحت الأرض، مع أن الحركة نقلته خارج مدينة غزة، أمرا مهما من النواحي العملياتية، وقبل ذلك خطوة كبيرة من النواحي الرمزية، كل ذلك يشكل المزيد من الضغط على حماس"، كما تعتقد الحكومة.

ولم تجد الصحيفة إجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان احتلال قطاع غزة يسهم في الوصول إلى صفقة، أو ما إذا كان ذلك هو الطريق الصحيح، وقالت إن الأمر "في حاجة إلى إثباتات".

ولفتت إلى أنه في المقابل، تعتقد مصادر أمريكية أن استمرار الحرب البرية والضغط من جانب عائلات الأسرى يؤديان إلى تخفيف حدة المواقف الإسرائيلية.

وتتمسك إسرائيل في الوقت الراهن بموقف ينص على أنه لا هدنة طويلة الأمد، وتقول إنها مستعدة لقبول وقف قصير لإطلاق النار، مع أنها كانت ترفض الخيار الأخير أيضًا في مستهل الحرب البرية.

إمَّا عائلات كاملة أو أسرى فرادى

المحلل بيرغمان رأى أن حماس بدورها بدأت تمارس ضغوطًا، منها على سبيل المثال مقاطع الفيديو التي نُشرت يوم الإثنين الماضي على قناة تلغرام تتبعها، أظهرت إحدى المخطوفات الإسرائيليات بينما توجه رسالة، قبل أن يعاد تصويرها بعد أن فارقت الحياة جراء قصف إسرائيلي، الأمر الذي فسرته إسرائيل على أنه نوع من ممارسة الضغوط.

ولفت إلى أن يوم أمس الأربعاء، كان من المفترض أن ينعقد مجلس الحرب لمواصلة مسيرة المصادقة على صفقة الأسرى، مضيفًا أنه "حتى هذه اللحظة لم يبدأ الاجتماع، وهناك وزراء كانوا ليعربوا عن غضبهم ويتهموا المجلس بالخيانة والضعف، هذا لو كانت تلك حكومة أخرى".

وأوضح أن الصفقة التي يجري الحديث عنها بناءً على ما تقوله حماس "تشمل تحرير 50 أسيرًا (نساء وأطفال) دون الإدلاء بأسماء؛ إذ لم تعلن حماس أسماء النساء والأطفال الذين تحتفظ بهم، كما أن إسرائيل لم تُطلع حماس على أسماء الأشخاص الذين تعتزم إطلاق سراحهم".

وبحسب بيرغمان فإن المبدأ الوحيد المتفق عليه، هو أنه "إذا أفرجت حماس عن أبناء عائلة واحدة (أم وأبنائها على سبيل المثال) فإنه لا يتم الفصل بينهم، أي أنه على حماس أن تفرج عن عائلة بأسرها مجتمعة أو عن أفراد.

وكشف عن مسودة الصفقة التي ستكون على دفعات جماعية، في مقابل خمسة أيام هدنة إنسانية كما تسميها إسرائيل؛ بغرض عدم ترك انطباعات بأنها توافق على وقف إطلاق النار.