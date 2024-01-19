بوركينا فاسو تحبط مخططا "يزعزع استقرار" البلاد

أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، إحباط محاولة لزعزعة استقرار البلاد "بدعم خارجي" لم تحدده.

وتحدّث بيان صحفي نشرته الحكومة البوركينابية، عن "شبكة من الجنود في الخدمة والجنود المسرّحين والمدنيين الذين كان هدفهم مهاجمة مؤسسات الجمهورية".

وكشفت الحكومة الانتقالية تفاصيل هذا السيناريو الذي استفاد من "دعم خارجي"، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية.

وبحسب البيان الذي وقعه المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، جرى تحديد تاريخ 14 كانون الثاني/يناير من قبل أعضاء الشبكة المفككة، موعدا لتحرك جنود في ثكنات عسكرية مختلفة في فاسو، ليكون هذا التمرد بمثابة نقطة انطلاق لعملية زعزعة الاستقرار.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، "تخصيص التمويل وتحويله من خارج البلاد لدعم العملية، وأنّه تم اعتقال العديد من الجنود والمدنيين المشاركين في هذا المشروع".