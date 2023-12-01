غينيا بيساو.. اشتباكات عنيفة خلال سفر الرئيس

ساد اليوم الجمعة، هدوء حذر في غينيا بيساو بعد اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة الليلة الماضية، فيما تم اعتقال رئيس جهاز الحرس الوطني، للاشتباه به في الضلوع في هذه الأحداث، والذي قال إنه استسلم لتجنيب البلاد "حمام دم".

وقالت هيئة الأركان العامة لغينيا بيساو، إنها تحتجز رئيس وحدة قوات الأمن المشاركة في ليلة من الاشتباكات في العاصمة، وأكدت أن الجيش يسيطر على الوضع.

ومنذ الليلة الماضية كانت هذه الوحدة، المتحصنة في ثكنة في بيساو، تواجه القوات الخاصة، وجرت عمليات تبادل إطلاق النار هذه في أعقاب ما يبدو أنها محاولة هروب قام بها اثنان من كبار الشخصيات في الدولة يشتبه في تورطهما في الفساد.

وجاءت الحادثة أثناء سفر رئيس الدولة، أومارو سيسوكو إمبالو، إلى دبي لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف "كوب 28".

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية فإنّ القائد الذي قاد هذه العملية استسلم أخيرا، وهو العقيد فيكتور تشونغو الذي تولى قيادة عناصر الحرس الوطني الذين أخرجوا أمس وزير الاقتصاد سليمان سيدي ووزير الدولة للخزينة العامة أنطونيو مونتيرو من السجن، ثم لجأ المسلحون إلى ثكنة تقع في منطقة سانتا لوزيا.