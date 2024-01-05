إيران تمنع 26 نائبًا من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني (هيئة حكم)، هادي طحان نظيف، اليوم الجمعة، استبعاد 26 من أعضاء البرلمان الحالي من المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من مارس/آذار 2024.

و"مجلس صيانة الدستور"، الذي يقوده رجل الدين المتشدد "أحمد جنتي" مؤلف من 12 عضواً، 6 منهم رجال الدين والآخرون خبراء في مجال القانون.

ووظيفة المجلس الإشراف على جميع الانتخابات والمصادقة على المرشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور وتعيين مطابقتها للشريعة الإسلامية وفق المذهب الجعفري.

وقال نظيف في تصريح لوكالة أنباء "خبر أون لاين": "إنه تم استبعاد 26 نائباً من أصل 275 نائبًا للبرلمان الحادي عشر الذين سجلوا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وبحسب القائمة التي نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن جلال محمود زاده يمثل مدينة مهاباد، وأحمد علي بيجي يمثل مدينة تبريز، وجلال رشيدي كوتشي يمثل مرودشت، وجليل رحيمي جهان آبادي يمثل مدينة تايباد.

فيما ذكرت وكالة "خبر أونلاين" بشأن استبعاد هؤلاء الأعضاء الأربعة في البرلمان الحادي عشر أنهم من "الوجوه المنتقدة للحكومة" ومعارضة "الخطط ومشاريع القوانين المتعلقة بحجب منصات التواصل الاجتماعي والحجاب والعفة".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إنه "تم تأييد أهلية النواب السابقين، مسعود المديكيان وعلي مطهري ومحمد باقر نوبخت"؛ وذلك بعدما جرى الحديث عن استبعادهم.

وبحسب المصادر، فإن "الأشخاص الأكثر استبعاداً وعددهم 7 نواب هم من أبناء محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية، من بينهم النائب قاسم الساعدي، كما تم استبعاد الأعضاء الحاليين عن محافظة غلستان وفارس وخراسان الرضوية وكردستان وأذربيجان الشرقية".

من جانبه، هاجم النائب الحالي "أحمد علي رضا بيجي"، مجلس صيانة الدستور، مشيرًا إلى أن استبعاده جاء على خلفية شكوى رفعها ضده وزير الصناعة والتجارة "فاطمي أمين" الذي جرى عزله بعد استجوابه من قبل البرلمان الإيراني العام الماضي.

وأضاف بيجي عن سبب استبعاده: "لم يخبروني بأي شيء، لكنني قرأت في وسائل الإعلام أنني غير مؤهل لخوض الانتخابات، بناءً على البند 4 من المادة 33 من قانون الانتخابات، وهو الإدانة بارتكاب فعل ضد الأمن القومي، وهذا غير صحيح".

وضمت قائمة استبعاد المرشحين للانتخابات البرلمانية عدداً من الشخصيات السياسية التي تنتمي إلى التيار الإصلاحي، من بينهم: "جعفر زاده أمين آبادي"، و"حشمت الله فلاحت بشه" و"غلام رضا تاجغرون".

وللبرلمان الإيراني 290 مقعداً، حيث يهيمن التيار الأصولي المتشدد وحلفاؤه على أغلبية مقاعده، وذلك بعدما قاطع التيار الإصلاحي الانتخابات السابقة.

وقال محمد إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن العدد النهائي للمسجلين: "24 ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون شخصاً تم تسجيلهم نهائياً لخوض الانتخابات البرلمانية".