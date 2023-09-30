مسؤول روسي: حظر صادرات الوقود يُؤتي ثماره

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم السبت، إن الحظر المفروض على صادرات الوقود، بدأ يؤتي ثماره، مع تراجع أسعار البنزين والديزل.

وصرّح نوفاك لمراسل التلفزيون الروسي الرسمي بافيل زاروبين، الذي نشر مقطع فيديو للمقابلة على قناته عبر "تيليجرام"، بأن حظر تصدير الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ، في 21 سبتمبر/أيلول، يهدف أساسًا إلى تحقيق استقرار السوق المحلية.

ويشمل الحظر صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء 4 من الجمهوريات السوفيتية السابقة، وذلك في مسعى إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية، ولمعالجة أزمة نقص الوقود.

وأمس الجمعة، كان "نوفاك" قد قال إن روسيا قد تفرض حصصًا على صادرات الوقود إلى الخارج، إن أخفق الحظر الكامل على الصادرات في خفض أسعار البنزين والديزل الآخذة بالارتفاع.