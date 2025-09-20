روسيا تعلن سيطرتها على بلدة في دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان: "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك". وأضافت أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 270 عسكرياً ومركبات قتالية مدرعة و14 مركبة، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت الليلة الماضية، بضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية بعيدة المدى عالية الدقة، وبطائرات جوية دون طيار، مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تعمل في تطوير صواريخ "سابسان" التشغيلية والتكتيكية، وإنتاج طائرات دون طيار متعددة الأغراض، ومعدات عسكرية آلية"، وأكدت أن أهداف الضربة تحققت.



