روسيا تحذّر من المخاطر البيولوجية لمشاريع "البنتاغون" على البعوض

حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، من خطورة "المشاريع البيولوجية العسكرية" لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على البعوض.

وجاء في بيان الوزارة، أن "البنتاغون يحاول الحصول على الصيغة البيولوجية لبعوض يمكنه حمل حمى "إيبولا" والتهاب الكبد الوبائي "بي" وفيروس نقص المناعة البشرية".

وقالت، إن" البتناغون حصل على مزارع من البعوض المصاب بفيروس التهاب (الكبد B) ".

وتطرق البيان إلى المستوى التقني العالي لجاهزية الولايات المتحدة لاستخدام البعوض كناقلات للفيروسات، بالقول: "يتضح ذلك (التقنية الأمريكية) من خلال وجود براءة اختراع لطائرة دون طيار مصممة لنشر البعوض المصاب في الهواء".