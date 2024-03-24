بينها سفينتا إنزال.. أوكرانيا تعلن عما استهدفته في الهجوم على القرم

أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين ومركز اتصالات وبنية تحتية أخرى يستخدمها الأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك في هجمات شنتها الليلة الماضية على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

ولم يشر بيان الجيش إلى كيفية ضرب الأهداف. حسب وكالة "رويترز".

وكان حاكم سيفاستوبول أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا شنت هجومًا كبيرًا الليلة الماضية، وقال إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من عشرة صواريخ فوق الميناء الواقع في شبه جزيرة القرم.