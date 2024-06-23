6 خيارات أمام إسرائيل لمواجهة التصعيد مع ميليشيا حزب الله
أكد نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق والكاتب تشاك فريليتش، بأن لدى إسرائيل 6 خيارات للتعامل مع تصعيد ميليشيا حزب الله، على الجبهة الشمالية.
وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" أشار فريليتش إلى أن أمام إسرائيل 6 خيارات، الأول يتمثل باستمرار تنفيذ هجمات محدودة ضد ميليشيا حزب الله من دون الوصول إلى حرب شاملة، في حين إن الخيار الثاني فهو وقف إطلاق النار من جانب واحد لعزل الميليشيا وإجبارها على وقف إطلاق النار، مع بناء شرعية دولية لعملية عسكرية قد تكون ضرورية.
ولفت إلى أن الخيار الثالث يتمثل بإصدار إسرائيل إنذاراً واضحاً للحزب توقف النار خلال فترة زمنية محددة، أو مواجهة ضربات إسرائيلية قوية، والخيار الرابع استمرار الجهود الأمريكية والفرنسية للتوصل إلى ترتيب مقبول بين الجانبين.
أما الخيار الخامس، بحسب فريليتش هو القيام بعملية محدودة لاستعادة الردع الإسرائيلي، وإجبار الميليشيا على وقف إطلاق النار، في حين إن الخيار السادس فهو القيام بعملية كبرى تستهدف تغيير الوضع القائم مع الحزب.
وكانت مصادر أمريكية كشفت أن المسؤولين الأمريكيين لديهم مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبنانية، فإن الجماعة المدعومة من إيران قد تنهك الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الذي يتم التباهي به كثيرًا، وفقًا للقناة الأمريكية.
وقالت المصادر إن المخاوف، التي قال المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل أبلغتهم بها أيضًا، عن أن القبة الحديدية قد تكون عرضة لترسانة حزب الله الضخمة من الصواريخ والطائرات دون طيار، تتزايد مع إشارات إسرائيل بشكل متصاعد للمسؤولين الأمريكيين إلى أنها تستعد لغزو بري وجوي في لبنان.