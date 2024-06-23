6 خيارات أمام إسرائيل لمواجهة التصعيد مع ميليشيا حزب الله

أكد نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق والكاتب تشاك فريليتش، بأن لدى إسرائيل 6 خيارات للتعامل مع تصعيد ميليشيا حزب الله، على الجبهة الشمالية.

وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" أشار فريليتش إلى أن أمام إسرائيل 6 خيارات، الأول يتمثل باستمرار تنفيذ هجمات محدودة ضد ميليشيا حزب الله من دون الوصول إلى حرب شاملة، في حين إن الخيار الثاني فهو وقف إطلاق النار من جانب واحد لعزل الميليشيا وإجبارها على وقف إطلاق النار، مع بناء شرعية دولية لعملية عسكرية قد تكون ضرورية.

ولفت إلى أن الخيار الثالث يتمثل بإصدار إسرائيل إنذاراً واضحاً للحزب توقف النار خلال فترة زمنية محددة، أو مواجهة ضربات إسرائيلية قوية، والخيار الرابع استمرار الجهود الأمريكية والفرنسية للتوصل إلى ترتيب مقبول بين الجانبين.

أما الخيار الخامس، بحسب فريليتش هو القيام بعملية محدودة لاستعادة الردع الإسرائيلي، وإجبار الميليشيا على وقف إطلاق النار، في حين إن الخيار السادس فهو القيام بعملية كبرى تستهدف تغيير الوضع القائم مع الحزب.