أردوغان يتوعد بمعاقبة المتورطين بقضية احتيال مصرفي طالت نجوما ومشاهير

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، الأتراك إلى النأي بأنفسهم عن مخططات الاحتيال الهرمية، مع ظهور فضيحة في مصرف كبير يُزعم أنه احتال على مشاهير ونجوم كرة قدم بملايين الدولارات.

ومنذ أيام تتصدر الفضيحة التي يواجهها بنك دينيز، التابع للقطاع الخاص، عناوين وسائل الإعلام التركية.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن وثائق متعلقة بالقضية أن إحدى مديرات فرع البنك في إسطنبول قامت بتدبير مخطط اجتذاب استثمارات بقيمة 44 مليون دولار من عملاء، مع وعود بعائدات تصل إلى 250 في المئة.

وحمل صندوق الاستثمارات المنهار اسم مدرب كرة القدم التركي الشهير فاتح تيريم، ويُزعم أنه أوقع بنجوم مثل لاعب خط وسط برشلونة السابق أردا توران.

واكتسب تيريم شهرة واسعة خلال قيادته فريق غلطة سراي للفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000. ولم يصدر أي تعليق عن تيريم في ما يتعلق بالفضيحة.