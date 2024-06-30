روسيا: 5 قتلى إثر قصف أوكراني جنوبي البلاد
قال حاكم منطقة كورسك في جنوب روسيا السبت إن القوات الأوكرانية قصفت أجزاء من المنطقة طوال اليوم عقب هجوم بطائرة مسيرة على قرية، مما أدى إلى مقتل 5 بينهم طفلان.
وأكد الحاكم أليكسي سميرنوف على تطبيق تيليغرام إن الهجوم بالطائرة المسيرة استهدف منزلا بإحدى قرى كورسك مما تسبب في مقتل خمسة أفراد فيما يتلقى اثنان من أفراد العائلة العلاج في المستشفى.
ووفق وكالة "رويترز" فقد أظهر مقطع مصور على قناة سميرنوف على تيليغرام منزلا مدمرا وسط أكوام من الأنقاض ومواد البناء.
وقال سميرنوف إن القوات الأوكرانية قصفت ثماني قرى بالقرب من الحدود على نحو متقطع طوال اليوم. وأفادت أنباء بإصابة اثنين من سكان إحدى القرى. ولم يتسن لرويترز التحقق من قصف المنطقة من مصادر مستقلة.