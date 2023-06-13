بعد خسارته أمام أردوغان.. انقلاب على كليجدار داخل "الشعب الجمهوري"
انضم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في تركيا أوزغور أوزيل إلى قائمة الأعضاء المطالبين باستقالة رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو، بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام أردوغان، بحسب صحيفة جمهوريت.
وفي حديثه إلى الصحفية كوبرا بار ألمح أوزيل إلى احتمالية ترشحه لرئاسة الحزب، مضيفاً أنه "قد يتنافس عدد قليل من المرشحين لهذا المنصب، وأنا لا أقول بالضرورة إنني يجب أن أترشح، لكن في نفس الوقت لن أتهرب من المسؤولية والتضحية".
وقال: لا يجب على الحزب أن يعترض طريق أي أحد للترشح، وهناك حاجة بالغة للتغيير، وسأكون حازما بشأن هذا التغيير، كما أن المؤتمر العام للحزب يجب أن يعقد في أسرع وقت ممكن، مع تفعيل التقويم الخاص بانتخاب الرئيس.
وأضاف أن الحزب بحاجة ماسّة إلى النقد الذاتي وتجديد كوادره في جميع المناصب.
وتقود مجموعة كبيرة من أعضاء الحزب حملة شرسة لإقالة كمال كليجدار أوغلو من رئاسة الحزب، بعد خسارته في الانتخابات وتراجع حصيلة المقاعد البرلمانية للحزب. وتسعى هذه المجموعة إلى ترشيح رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو خلفا له، لكونها ترى أنه يتمتع بشعبية كبيرة وقدرة على التواصل.