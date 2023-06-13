بعد خسارته أمام أردوغان.. انقلاب على كليجدار داخل "الشعب الجمهوري"

وقال: لا يجب على الحزب أن يعترض طريق أي أحد للترشح، وهناك حاجة بالغة للتغيير، وسأكون حازما بشأن هذا التغيير، كما أن المؤتمر العام للحزب يجب أن يعقد في أسرع وقت ممكن، مع تفعيل التقويم الخاص بانتخاب الرئيس.

وأضاف أن الحزب بحاجة ماسّة إلى النقد الذاتي وتجديد كوادره في جميع المناصب.

وتقود مجموعة كبيرة من أعضاء الحزب حملة شرسة لإقالة كمال كليجدار أوغلو من رئاسة الحزب، بعد خسارته في الانتخابات وتراجع حصيلة المقاعد البرلمانية للحزب. وتسعى هذه المجموعة إلى ترشيح رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو خلفا له، لكونها ترى أنه يتمتع بشعبية كبيرة وقدرة على التواصل.