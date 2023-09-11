تفاؤل إيراني بتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا قريبًا

قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين إن بلاده متفائلة حيال تنفيذ اتفاق لتبادل السجناء مع واشنطن "في المستقبل القريب".

وأضاف في الوقت ذاته أن أصول طهران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية سيتم الإفراج عنها في الأيام المقبلة.

لكن كنعاني قال إن المسألتين ليستا مرتبطتين ببعضهما البعض.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن تحويل الأموال الإيرانية إلى بنوك في قطر هذا الأسبوع سيؤدي إلى ترتيبات مُعدة بعناية يغادر بموجبها ما يصل إلى خمسة مواطنين أمريكيين مزدوجي الجنسية إيران، وسيعود عدد مماثل من السجناء الإيرانيين المحتجزين لدى الولايات المتحدة إلى بلدهم.

وكخطوة أولية، أطلقت إيران في العاشر من أغسطس/ آب سراح أربعة مواطنين أمريكيين من سجن إيفين في طهران ووضعتهم قيد الإقامة الجبرية، لينضموا إلى مواطن خامس كان بالفعل خاضعًا للإقامة الجبرية.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الإجراء بأنه الخطوة الأولى في عملية من شأنها أن تؤدي إلى عودتهم إلى وطنهم.