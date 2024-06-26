روسيا: نعمل على "معاهدة كبيرة" مع إيران

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، إن موسكو تعمل على ما وصفتها بأنها "معاهدة كبيرة" مع إيران، وذلك بعدما أعلنت في وقت سابق عن إطار اتفاق ثنائي شامل بين البلدين.

وتشير تعليقات المتحدثة على ما يبدو وفقًا لوكالة "رويترز"، إلى اتفاق تعاون ثنائي شامل يجري التفاوض عليه بين طهران وموسكو.