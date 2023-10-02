تل أبيب تكشف عن ارتفاع كبير بعدد الدول التي تشتري أسلحة إسرائيلية

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الأمن الإسرائيلية عن زيادة عدد الدول التي تشتري أسلحة وبرامج "سايبر" من إسرائيل، مشيرة إلى أن أرقام تلك المبيعات ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

وعزت صحيفة "هاآرتس" في تقرير لها، اليوم الإثنين، زيادة صادرات الأسلحة الإسرائيلية، إلى توقيع "اتفاقيات أبراهام" بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، لافتة إلى أن تلك الحرب "دفعت دولا في أوروبا وحلف الناتو إلى زيادة شراء الأسلحة".

ويتوقع أن تسجل صادرات الأسلحة الإسرائيلية ارتفاعا آخر العام الحالي، في أعقاب صفقة بيع منظومة "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى إلى ألمانيا بمبلغ 3.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي سلمتها وزارة الأمن الإسرائيلية بموجب قانون حرية المعلومات، ونشرتها صحف إسرائيلية فإن عدد الدول التي اشترت طائرات دون طيار، ومسيرات صغيرة ارتفع بـنسبة 40% خلال 3 سنوات، ووصل إلى 56 دولة مقارنة مع 40 دولة في العام الماضي.