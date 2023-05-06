الأميران هاري وأندرو لن يضطلعا بدور رسمي في مراسم التتويج

سيحضر الأميران "هاري" و"أندرو" مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، لكن لن يكون لهما دور رسمي في المراسم، ما يؤكد فتور العلاقة معهما.

فالابن الأصغر للملك تشارلز، هاري وزوجته الأمريكية ميغن تخلّيا عن مهامهما الملكية في 2020، وسدَّدا من حينها وابلًا من الانتقادات اللاذعة للعرش البريطاني.

وأندرو، الشقيق الأصغر للملك، طالته فضيحة ارتباطه برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إيبستين واتهامات باعتداء جنسي تمت تسويتها دون اللجوء إلى القضاء.