الأميران هاري وأندرو لن يضطلعا بدور رسمي في مراسم التتويج
سيحضر الأميران "هاري" و"أندرو" مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، لكن لن يكون لهما دور رسمي في المراسم، ما يؤكد فتور العلاقة معهما.
فالابن الأصغر للملك تشارلز، هاري وزوجته الأمريكية ميغن تخلّيا عن مهامهما الملكية في 2020، وسدَّدا من حينها وابلًا من الانتقادات اللاذعة للعرش البريطاني.
وأندرو، الشقيق الأصغر للملك، طالته فضيحة ارتباطه برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إيبستين واتهامات باعتداء جنسي تمت تسويتها دون اللجوء إلى القضاء.
وسيحضر هاري (38 عامًا) دوك ساسكس وأندرو، (63 عامًا) دوق يورك، مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر آبي، لكنهما لن يضطلعا بأي دور.
وسيغيب الأميران عن المراسم الخارجية عندما ستقل العربة المذهبة الملك المتوج من الكنيسة إلى قصر باكنغهام.
لكن قد يظهرا على شرفة القصر.
وهاري هو الخامس في ترتيب ولاية العرش بعد شقيقه الأمير وليام وأبنائه الثلاثة: الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس.
وأندرو هو الثامن في ترتيب ولاية العرش، ويأتي بعد هاري وأبنائه الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.
وبعد اتخاذ القرار النهائي بالحضور، ستوضع كل حركة لهاري تحت المجهر.
وسينضم إلى عائلته للمرة الأولى منذ وجه إليها انتقادات لاذعة في مذكراته "سبير"، وفي عدد من المقابلات التلفزيونية.
وبقيت ميغن في كاليفورنيا مع طفليهما لتتجنب بذلك أي تفاعل محرج مع عائلة زوجها.