صحف عالمية: رسالة روسية "عنيفة" في أوكرانيا.. وسيناريوهات "قاتمة" لمستقبل العلاقات الصينية الأمريكية

أكثر الهجمات "عنفاً" على أوكرانيا

اعتبرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن روسيا وجهت، أمس الخميس، أكثر الهجمات "عنفاً" على أوكرانيا خلال العام الجاري، وذلك بعدما تعرضت البنية التحتية للأخيرة لوابل من الصواريخ الفرط صوتية الموجهة والـ"كروز"، بينما واصلت القوات الروسية اختراق المزيد من الأراضي في الشرق.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسكو أطلقت أكثر من 81 صاروخًا من أنواع مختلفة من الجو والبر والبحر، بالإضافة إلى ثماني طائرات مسيرة هجومية، في هجمات قالت وزارة الدفاع الروسية إنها كانت رداً على هجوم الأسبوع الماضي في منطقة بريانسك الروسية، قُتل فيه مدنيان، وألقى الكرملين باللوم فيه على "المخربين" الأوكرانيين.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات استخدمت أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة بعيدة المدى لضرب البنية التحتية العسكرية والمصانع العسكرية ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.

وحذرت "إندبندنت"، في تحليل إخباري، من أن استخدام روسيا لستة صواريخ فرط صوتية من طراز "كينغال" (أو كينزال)، يمثل تحديًا صعبًا للدفاعات الجوية الأوكرانية، حيث تخرج هذه الصواريخ بسرعة تسعة أضعاف سرعة الصوت أو أكثر، كما أنه لا يمكن التعامل معها إلا من خلال أنظمة مخصصة تفتقر إليها كييف.

وأوضحت الصحيفة أن صواريخ "كينغال" تعد واحدة من بين الأسلحة المفترضة "التي لا تقهر" والتي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة في خطاب وطني قبل خمس سنوات. وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، قد أعلن نشر نظام الصواريخ فوق الصوتية في أوكرانيا نهاية العام الماضي.

ورأت الصحيفة أن المزيج الذي استخدمه الروس أمس يهدف إلى قياس القدرات المضادة للطائرات والصواريخ الأوكرانية في مواقع مختلفة، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تكتيكاً من المرجح أن يستمر مع قيام كلا الجانبين بنشر أسلحة متطورة بشكل متزايد في الصراع.