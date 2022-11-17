إيران.. مقتل رجلي أمن وإصابة 3 بهجوم مسلح في أصفهان

قتل رجلا أمن وأصيب 3 آخرون بجروح، يوم الأربعاء، في هجوم مسلح استهدف دورية لرجال الأمن بمحافظة أصفهان وسط إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، عن مصادر أمنية في أصفهان، قولها إن "مسلحين يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار على رجال الأمن في محافظة أصفهان في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن وإصابة 3 آخرين بجروح".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني في عدد من المدن، ومن بينها أصفهان، فيما يعلن باستمرار عن مقتل متظاهرين.

وأفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الأربعاء، عن مقتل 3 متظاهرين في مدينة "سميرم"، جنوبي محافظة أصفهان.

ونقلت الوكالة عن جان نثاري المساعد السياسي لحاكم محافظة أصفهان، قوله: "خلال أعمال الشغب التي شهدناها في بعض مناطق أصفهان، من بينها مدينة سميرم، لقي ثلاثة ممن كانوا متواجدين في أعمال الشغب مصرعهم".

وأضاف نثاري: "كما قتل اثنين من المواطنين وأصيب شخصان في هجوم إرهابي وقع في مدينة ملك شهر، بمحافظة أصفهان".

وفي مدينة ساوة وسط إيران، أحرق محتجون حافلة للشرطة الإيرانية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية التابعة للحرس الثوري، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

كما تحدثت مواقع إخبارية إيرانية عن ارتفاع عدد القتلى في الهجوم المسلح الذي استهدف مدينة "إيزه" بمحافظة خوزستان، إلى 7 أشخاص بينهم ضابط من قوات الشرطة.

من جانبها، ذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، أن رجلا يبلغ من العمر 32 عامًا، قتل في كامياران بمحافظة كردستان غرب إيران.

وقالت المنظمة الحقوقية إن "قوات الأمن العسكرية للجمهورية الإسلامية أطلقت عليه النار خلال احتجاجات شعبية بمدينة كامياران".