المعارضة التركية تتحضر للمعركة الانتخابية الجديدة نهاية مايو

حاولت المعارضة التركية، الأربعاء، التعافي من أداء انتخابي مخيّب للآمال وأطلقت هجوما جديدا في مسعى لهزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان في الدورة الثانية المقررة في 28 أيار/مايو.

واجتمع الزعيم العلماني كمال كيليجدار أوغلو مع خمسة آخرين من قادة تحالفه، الأربعاء؛ من أجل التخطيط لإستراتيجية أقوى لوضع حد لهيمنة أردوغان المستمرة منذ عقدين.

وذكرت تقارير إعلامية أنه أقال فريق العلاقات العامة التابع له ويخطط لتعيين رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المعروف بشخصيته الانفعالية وعلاقته المتوترة مع أردوغان قائدا لحملته.