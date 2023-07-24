الكرملين يحذر من أخطار تهدد سلامة جسر القرم

حذر الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، من وجود أخطار تهدد سلامة جسر القرم، وذلك بعد تعرضه لأكثر من هجوم مؤخراً، وسط اتهامات روسية لأوكرانيا بهذا الشأن.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن اكتشاف آثار متفجرات على سفينة شحن، كانت تريد دخول روسيا، يشير إلى وجود مخاطر على جسر القرم، داعياً إلى مزيد من اليقظة.

وأضاف في تصريح له: "بالطبع، ضمان أمن جسر القرم يتطلب إجراءات أكثر شمولاً تشمل أنشطة التحقق التي تقوم بها الهيئات ذات الصلة".

وتابع بيسكوف: "في الحقيقة تشير آثار المتفجرات التي تم العثور عليها إلى وجود مخاطر، وهذا يتطلب مستوى أعلى من اليقظة الزائدة".

في الوقت ذاته، علق بيسكوف على تصاعد وتيرة المحاولات الأوكرانية لمهاجمة الأراضي الروسية بالطائرات المسيّرة، مؤكداً أن أجهزة الأمن الروسية في حالة تأهب لمواجهة هذه المحاولات.

وحول الهجوم الذي تعرضت له موسكو فجر اليوم، وأهلية أنظمة الدفاع الجوية الروسية، قال بيسكوف إنه تم تحييد جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت العاصمة الروسية.

من جهته، قال دميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن موسكو بحاجة إلى توسيع نطاق الأهداف التي تضربها في أوكرانيا.

وكتب على تطبيق تيليجرام: "نحتاج إلى اختيار أهداف غير تقليدية لضرباتنا، وليس فقط منشآت التخزين ومراكز الطاقة والمنشآت النفطية".