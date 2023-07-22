تحذيرات روسيا وأوكرانيا "تشلّ" حركة الشحن في البحر الأسود

انخفض عدد السفن المتجهة لتحميل شحنات الحبوب من منطقة البحر الأسود بمعدل 35 % هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق مع تفاقم حالة عدم اليقين بشأن احتمال تضرُّر حركة النقل التجاري.

ويأتي ذلك إثر انسحاب موسكو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من اتفاق الممر البحري الآمن الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقالت روسيا إنها تعتبر أن جميع السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية قد تكون محملة بأسلحة اعتبارًا من الخميس.

وقالت واشنطن إن هذه إشارة من موسكو لاحتمال مهاجمة سفن الشحن المدنية. وردت كييف لاحقًا بإصدار تحذير مماثل للسفن المتجهة إلى روسيا.