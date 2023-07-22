تحذيرات روسيا وأوكرانيا "تشلّ" حركة الشحن في البحر الأسود
انخفض عدد السفن المتجهة لتحميل شحنات الحبوب من منطقة البحر الأسود بمعدل 35 % هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق مع تفاقم حالة عدم اليقين بشأن احتمال تضرُّر حركة النقل التجاري.
ويأتي ذلك إثر انسحاب موسكو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من اتفاق الممر البحري الآمن الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
وقالت روسيا إنها تعتبر أن جميع السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية قد تكون محملة بأسلحة اعتبارًا من الخميس.
وقالت واشنطن إن هذه إشارة من موسكو لاحتمال مهاجمة سفن الشحن المدنية. وردت كييف لاحقًا بإصدار تحذير مماثل للسفن المتجهة إلى روسيا.
وقال عمر نوكتا، المحلل في شركة جيفريز في مذكرة عن الشحن، الجمعة: "نعتقد أن الخطاب العدواني سيؤدي - على الأرجح - إلى تقليص عدد المالكين الراغبين في المرور عبر المنطقة ويفاقم التعقيدات المتعلقة بتوافر التأمين".
وجاء في تحليل لمنصة البيانات البحرية والسلع (شيبفيكس) إن عدد سفن تحميل البضائع السائبة الجافة التي تتراوح من السفن صغيرة الحجم إلى السفن العملاقة والتي كانت تعد نفسها لنقل الحبوب من منطقة البحر الأسود انخفض بنسبة 35 % هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق.
وأظهرت البيانات أنه لم يدخل سوق الأعمال الآجلة إلا 20 سفينة لما تبقى من يوليو/ تموز وحتى أوائل أغسطس/ آب، مقارنة مع 32 سفينة في الأسبوع السابق.
وقالت مصادر في صناعة التأمين، الجمعة، إن شركات تأمين كثيرة علقت الآن توفير غطاء للشحنات القادمة من أوكرانيا على خلاف الموانئ الأصغر على طول نهر الدانوب.
وكل 7 أيام، يتعين تجديد أقساط التأمين الإضافية ضد مخاطر الحرب التي تفرض عند دخول منطقة البحر الأسود.
وهذه الأقساط تكلف بالفعل آلاف الدولارات ومن المتوقع أن ترتفع، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا خطر الألغام العائمة.