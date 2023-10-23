"قرة باغ" تحتضن أول مناورات عسكرية تركية أذرية

انطلقت، اليوم الاثنين، أول مناورة عسكرية أذرية تركية مشتركة في إقليمي "قرة باغ" و"ناخيتشيفان"، بعد سيطرة باكو على الإقليم.

وسُميت المناورات باسم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وتهدف إلى الرفع من كفاءة الجنود بأساليب القتال الحديثة وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن "المناورات التكتيكية المشتركة ستجري في مناطق مختلفة في بلادنا، بما في ذلك جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي ومنطقة كاراباخ المحررة ومنطقة زنجيزور".