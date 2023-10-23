"قرة باغ" تحتضن أول مناورات عسكرية تركية أذرية
انطلقت، اليوم الاثنين، أول مناورة عسكرية أذرية تركية مشتركة في إقليمي "قرة باغ" و"ناخيتشيفان"، بعد سيطرة باكو على الإقليم.
وسُميت المناورات باسم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وتهدف إلى الرفع من كفاءة الجنود بأساليب القتال الحديثة وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الأذربيجانية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن "المناورات التكتيكية المشتركة ستجري في مناطق مختلفة في بلادنا، بما في ذلك جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي ومنطقة كاراباخ المحررة ومنطقة زنجيزور".
ويشارك في هذه المناورات بحسب الدفاع الأذربيجانية "ما يصل إلى 3 آلاف فرد من مختلف أنواع القوات في كلا البلدين، و130 وحدة من المركبات المدرعة، وما يصل إلى 100 قطعة مدفعية، وأكثر من 20 طائرة، ومعدات هندسية وقوارب صغيرة".
وخلال المناورات سيتم "استخدام أساليب القتال الحديثة، وتنفيذ مهام مختلفة لاستخدام المدفعية والطيران وأنواع أخرى من الأساليب في العمليات القتالية، وتنظيم تفاعلها، وبناء الجسور العائمة عبر الأنهار في عمق العدو الوهمي".
ويشير البيان إلى أنه "في المناورات التكتيكية المشتركة سيتم التركيز بشكل رئيس على ضمان التماسك القتالي، وتفاعل القوات، وتحسين القيادة والسيطرة، وتبادل الخبرات، وزيادة الكفاءة المهنية للأفراد".