سويسرا تفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية

وأفادت وزارة الاقتصاد السويسرية، بأن "مجموعة فاغنر منظمة عسكرية مقرها روسيا استُخدمت في ظل قيادة يفغيني بريغوجين أداة في الحروب الهجينة الروسية".

وفاغنر التي يرأسها رجل الأعمال المرتبط بالكرملين بريغوجين، تأسست العام 2014 وشاركت بنزاعات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

ورغم أنّ سويسرا غير منضوية في الاتحاد الأوروبي إلا أنّها فرضت عقوبات على روسيا بعدما غزت موسكو أوكرانيا في شباط/ فبراير العام الماضي.

وتتمسك سويسرا بالحياد العسكري بشكل صارم.

ورغم ضغوط من كييف وحلفائها، رفضت "برن" السماح للدول التي تملك أسلحة مصنوعة في سويسرا بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وفي خطوة مشابهة لتحرّك آخر قام به الاتّحاد الأوروبي، فرضت سويسرا أيضًا عقوبات على "ريا فان"، وهي منصّة إعلامية روسية تُعدّ جزءًا من "مجموعة باتريوت الإعلامية" التي يترأس بريغوجين مجلس أمنائها، مشيرة إلى "نشرها دعاية مؤيّدة للحكومة ومعلومات مضللة".