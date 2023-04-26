المعارض الروسي نافالني يندد باتهامات التطرف

ندَّد المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، اليوم الأربعاء، باتهامات بالتطرف موجهة له في وقت يستعد فيه فريقه القانوني للدفاع عنه في قضية كبيرة جديدة رفعت بحقه.

وقال نافالني: "رفعوا اتهامات سخيفة ضدي، أواجه بموجبها ما يصل إلى 35 سنة سجن".

وجاءت تصريحاته في رابط فيديو في جلسة تسبق المحاكمة.