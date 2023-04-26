المعارض الروسي نافالني يندد باتهامات التطرف
ندَّد المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، اليوم الأربعاء، باتهامات بالتطرف موجهة له في وقت يستعد فيه فريقه القانوني للدفاع عنه في قضية كبيرة جديدة رفعت بحقه.
وقال نافالني: "رفعوا اتهامات سخيفة ضدي، أواجه بموجبها ما يصل إلى 35 سنة سجن".
وجاءت تصريحاته في رابط فيديو في جلسة تسبق المحاكمة.
وأوقف نافالني، في روسيا في كانون الثاني/يناير 2021 لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي علاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم يتهم الكرملين بالوقوف خلفها، وحكم عليه في آذار/مارس التالي بالسجن 9 أعوام بتهم "احتيال" يؤكد أنها مفبركة.
وبحسب معاونيه، فإنّ نافالني، البالغ من العمر 46 عامًا، يعاني في السجن من "مرض مجهول ولا يتلقى أي علاج".
من جهة أخرى، مثل المعارض الروسي ومنتقد الكرملين البارز يفغيني رويزمان أمام المحكمة اليوم الأربعاء، على خلفية اتهامات بالإساءة لسمعة الجيش الروسي فيما يتعلق بالهجوم في أوكرانيا.
وكان رويزمان (60 عامًا)، أصبح في 2013 أبرز رئيس بلدية معارض بتوليه رئاسة بلدية إيكاتيرينبورغ الواقعة في منطقة الأورال لـ5 أعوام.
وهو آخر معارض بارز لا يزال في روسيا خارج السجن.