مقتل 3 أشخاص بحريق خلال احتجاجات في إندونيسيا

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم إثر حريق أشعله متظاهرون في مبنى مجلس محلي في مدينة "ماكاسار" في شرق إندونيسيا.

جاء ذلك بعد اندلاع تظاهرات في أنحاء إندونيسيا عقب مقتل سائق دراجة أجرة نارية بعدما صدمته سيارة شرطة.

وقال المسؤول في مجلس مدينة "ماكاسار" رحمت ماباتوبا: "توفي 3 أشخاص إثر حادثة الليلة الماضية، اثنان في الموقع في حين توفي الثالث في المستشفى".

وأضاف أن الضحايا حوصروا في المبنى المحترق"، متهماً المتظاهرين باقتحام المكتب لإشعال النار فيه، بحسب "فرانس برس".

وتابع: "هذا يفوق توقعاتنا، ففي التظاهرات السابقة كان المحتجون يكتفون بإلقاء الحجارة أو حرق إطارات أمام المكتب. لم يقتحموا المبنى أو يحرقوه أبداً".

وكان اثنان من الضحايا موظفين في المجلس المحلي أما الثالث فهو موظف حكومي.

وأوضح المسؤول أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في الحريق ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واندلعت اشتباكات عنيفة، الجمعة، في جاكارتا بين متظاهرين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، بعدما سحقت سيارة الشرطة السائق.

وتجمّع مئات المتظاهرين خارج مقر الشرطة في جاكرتا للاحتجاج على مقتل عفان كورنياوان.

وبينما كان العديد منهم يلوحون بالأعلام الإندونيسية، حاولت مجموعة من المتظاهرين تحطيم أبواب مقر وحدة الشرطة، وتمكنت من تمزيق لافتة على واجهة المبنى.

من جهته، أكد قائد شرطة جاكرتا أسيب إيدي سوهيري، أن السلطات تستجوب 7 من الشرطة على علاقة بالحادثة.

وأفاد عبد الكريم، رئيس قسم الشؤون الداخلية في الشرطة الوطنية، بأن "المشتبه بهم السبعة انتهكوا قواعد أخلاقيات الشرطة"، مضيفاً أنه سيتم احتجازهم لإخضاعهم للمزيد من التحقيقات.