فرنسا: بازوم هو السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن السلطة الوحيدة التي تعترف باريس بشرعيتها في النيجر هو الرئيس محمد بازوم، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت فرنسا قد حصلت على تفويض من النيجر لشن ضربات لتحرير الزعيم المعزول.

وقال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، الأسبوع الماضي، اليوم الاثنين، إن الحكومة المطاح بها أعطت لفرنسا تفويضا بشن ضربات على مقر الرئاسة في محاولة لتحرير بازوم.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تلقته رويترز، "أولويتنا هي أمن مواطنينا ومنشآتنا التي لا يمكن استهدافها بالعنف وفقا للقانون الدولي".

ولم تنف الوزارة أو تؤكد حصولها على تفويض بشن ضربات في النيجر.