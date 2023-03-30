مهاجرة كردية عراقية سفيرة للولايات المتحدة لدى مصر.. من هي هيرو مصطفى؟

عيّن البيت الأبيض في وقت سابق، الدبلوماسية هيرو قادر مصطفى سفيرةً للولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وهي مهاجرة من أصول كردية عراقية، لجأت إلى الولايات المتحدة في سبعينيات القرن المنصرم.

وأفاد بيان للبيت الأبيض، بأن هيرو مصطفى ستكون برتبة سفيرة فوق العادة، وأنها شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023، ونائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة بالبرتغال، ومستشارة الوزير السياسية في سفارة الولايات المتحدة في نيودلهي بالهند.

وعملت مصطفى في مكتب نائب الرئيس في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا، وشملت مهامها الأخرى في واشنطن، بحسب ما نُشر في الموقع الرسمي للبيت الأبيض، منصب نائب مدير مكتب أفغانستان، ومستشار الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومدير شؤون إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، كما عملت في الأردن بمجلس الأمن القومي، فضلاً عن مدير مجلس الأمن القومي للعراق وأفغانستان.