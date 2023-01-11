بعد استقباله سفير تركيا الجديد.. هرتسوغ يدعو أردوغان لزيارة إسرائيل

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى زيارة إسرائيل وذلك لدى استقباله سفير أنقرة الجديد شاكر أوزكان تورونلار، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس الإسرائيلي في كلمة له على هامش مراسم تسلم أوراق الاعتماد "أنا متأكد من أننا سنعمل جميعا على تعزيز العلاقات بين البلدين".

وصار هرتسوغ، ومنصبه شرفيا إلى حد كبير، العام الماضي أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ 2008، وذلك بعد أن بدأ البلدان في استعادة العلاقات وإنهاء خلاف دبلوماسي دام أكثر من عقد.

واتفقا على أن يعين كل من البلدين سفيرا لدى الآخر في آب/أغسطس، واتفق هرتسوغ وأردوغان على مواصلة تحسين العلاقات بعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر.