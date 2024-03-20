"صدمة تكتيكية".. الصين تطور مُسيّرة تنقسم في الهواء إلى طائرات أصغر

طور باحثون صينيون طائرة مسيّرة قادرة على الانقسام في الهواء إلى عدة مسيّرات أصغر في منتصف الرحلة.

ويقدم هذا الابتكار، الذي عرضه باحثون من جامعة "نانجينغ" للملاحة الجوية والفضائية، نموذجًا جديدًا في حرب الطائرات المسيرة، وفق موقع "South China Morning Post".

وذكر التقرير أن هذه الطائرات تشبه سابقتها التقليدية عند الفحص الأولي، إلا أنه يمكن للطائرة الجديدة، عند وصولها إلى مجال جوي محدد، أن تنقسم على الفور إلى طائرتين أو ثلاث أو حتى ست طائرات مسيرة أصغر، وتتكيف مع متطلبات ساحة المعركة في الوقت الفعلي.

وأضاف أن "كل واحدة من هذه الطائرات المسيرة الصغيرة تعمل بشفرة واحدة، لكنها تمتلك القدرة على التحليق والمناورة بشكل مستقل".

وأشار إلى أنه "من خلال التواصل السلس، يمكن لهذه الوحدات الفردية أداء أدوار مختلفة بما في ذلك القيادة والاستطلاع والتتبع والمناورات الهجومية، أثناء تنسيق الجهود لتحقيق أهداف المهمة وإحداث صدمة تكتيكية".

ويمثل التقدم الذي حققه فريق البحث في تكنولوجيا فصل الهواء، بقيادة البروفيسور شي زيوي، علامة بارزة في تطور حرب الطائرات المسيرة، إذ إن التغلب على التحديات طويلة الأمد المرتبطة بالفصل المتحكم فيه للطائرات المسيرة في الجو، يحمل آثارًا عميقة على تكتيكات الحرب الحديثة.

وتقليديًا، يؤدي اكتشاف أسراب الطائرات المسيرة التقليدية إلى استجابة متناسبة من أنظمة الدفاع الجوي، إلا أن قدرة تقنية الطائرات المسيرة الجديدة على التكاثر بسرعة أثناء الطيران، لا تطغى على آليات الدفاع الحالية فحسب، بل تبث أيضًا صدمة نفسية ما قد يؤدي إلى تعطيل فعالية مقاومة العدو.

وتؤكد النتائج التي توصل إليها الفريق زيادة مضاعفة تقريبًا في كفاءة الطيران مقارنة بالطائرات المسيرة التقليدية متعددة المروحيات.