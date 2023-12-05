تشاد... احتدام حملة الاستفتاء على الدستور وسط دعوات متزايدة للمقاطعة

احتدمت حملة الاستفتاء على الدستور في تشاد المزمع إجراؤه في 17 ديسمبر، حيث واصل معسكر "نعم" الذي يتزعمه رئيس الوزراء صالح كبزابو نشاطه لمحاولة الحصول على أعلى نسبة مشاركة ممكنة.

يأتي ذلك مقابل دعوات متزايدة للمقاطعة وسحب بطاقات التصويت، وسط توقعات برفض واسع لنص الدستور المرتقب.

وفي مناطق موندو وبونجور وآتي وجيليندينج وحتى لوميا، زاد الوزراء من نشاطهم منذ نهاية هذا الأسبوع للترويج للدستور الجديد كما تقول إذاعة فرنسا الدولية اليوم الثلاثاء.

ويقود صالح كبزابو، زعيم ائتلاف نعم، جولة نشطة في جنوب البلاد، وبعد سار وكومرا، كان في دوبا يوم الإثنين وسيتوجه إلى موندو اليوم.

وسيوسع الأسبوع المقبل لقاءاته في مناطق الوسط والشمال بهدف التعبئة بقوة، على حد تعبير أحد القائمين على هذه الحملة، حتى "نستهدف مشاركة 90%" والحصول على الأغلبية الساحقة لـ"نعم".

ويشارك أيضا الزعماء التقليديون، ففي مقطع فيديو حث سلطان الزغاوة الناس على "اتباع الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو"، ووصف الفيدرالية بأنها "فكرة شيطانية قادمة من أولئك الذين يريدون "السوء" للبلاد.

وكثيرا ما يُتهم المدافعون عن "لا" بالانفصالية، لكن هذا لم يثبط نشاطهم. فقد عقدوا اجتماعين في الدائرة السابعة في نهاية هذا الأسبوع. ويؤكد منسقهم الوطني بريس مبايمون أن أغلبية الرأي العام ترفض النص.

وقبل مغادرته للقيام بجولة في المناطق، حث الناخبين على سحب أوراقهم، معتبرا أن الامتناع الذي يدعو إليه بعض المعارضين، هو دعم غير مباشر لـ"نعم".