بريغوجين يعلن عبور رجاله من أوكرانيا إلى روسيا.. آخر تطورات الصراع بين موسكو و"فاغنر"

-كييف بدأت بتجميع عدة ألوية لشن هجوم باتجاه باخموت مستفيدة من استفزاز بريغوجين. (مراسل إرم نيوز).
-قواتنا تشن حاليا هجمات مدفعية وجوية على القوات الأوكرانية المتجمعة. (مراسل إرم نيوز).
-نظام كييف يستغلّ استفزازات بريغوجين الرامية لزعزعة استقرار الوضع من أجل إعادة تجميع وحدات من لواءي مشاة البحرية 35 و36 لشنّ أعمال هجومية" في منطقة باخموت. (أ ف ب).
أعلنت موسكو أنّ قوات كييف تستعدّ لشنّ هجوم قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا "مستغلّة" في ذلك الفوضى الناجمة عن دعوة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين إلى انتفاضة ضدّ القيادة العسكرية الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّ "نظام كييف يستغلّ استفزازات بريغوجين الرامية لزعزعة استقرار الوضع من أجل إعادة تجميع وحدات من لواءي مشاة البحرية 35 و36 لشنّ أعمال هجومية" في منطقة باخموت، مشيرة إلى أنّ قواتها استهدفت القوات الأوكرانية بقصف جوي ومدفعي. ( أ ف ب).
دعا الجنرال الروسي النافذ سيرغي سوروفكين مقاتلي فاغنر إلى "التوقّف" والعودة إلى ثكناتهم "قبل فوات الأوان".
وقال سوروفكين في تسجيل فيديو بثّه على تطبيق تلغرام صحافي في التلفزيون الرسمي الروسي "أخاطب مقاتلي مجموعة فاغنر وقادتها (...) نحن من الدم نفسه، نحن محاربون. أطلب (منكم) أن تتوقفوا (...) قبل فوات الأوان، يجب الانصياع لإرادة وأوامر الرئيس الروسي" المنتخب من الشعب. ( أ ف ب).
اتّهمت السلطات الروسية الجمعة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بالسعي إلى إشعال "حرب أهلية" في البلاد بسبب دعوته العسكريين للانتفاض على قيادتهم، مناشدة مقاتليه القبض عليه.
وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان إنّ "تصريحات بريغوجين وأفعاله هي في الواقع دعوة لبدء نزاع أهلي مسلّح على أراضي الاتّحاد الروسي وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الأوكرانية الموالية للفاشية"، مطالباً مقاتلي فاغنر بـ"اتّخاذ إجراءات لاعتقاله". (أ ف ب).
وكالات أنباء روسية: الأمن الروسي يتّهم #فاغنر بالحضّ على حرب أهلية، ويدعو إلى توقيف قائدها.#إرم_نيوز #روسيا #Russia #Wagner pic.twitter.com/Ac3IQ0GW5P— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) June 23, 2023
#عاجل| اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في #روسيا: إن "المزاعم التي بُثت باسم يفغيني #بريغوجين ليس لها أي أساس.. لقد فتح جهاز الأمن الفدرالي تحقيقا بتهمة الدعوة إلى تمرد مسلح"#إرم_نيوز #Russia #Wagner pic.twitter.com/ZF8ETMXGb1— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) June 23, 2023
أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" فجر السبت أنّ الإجراءات الأمنية تمّ تشديدها في موسكو في أعقاب دعوة قائد مجموعة فاغنر إلى تمرّد مسلّح ضدّ القيادة العسكرية.
ونقلت تاس عن مسؤول أمني لم تسمّه قوله إنّه "تمّ تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو. المواقع الأكثر أهمية تخضع لإجراءات أمنية مشدّدة"، وكذلك "أجهزة الدولة ومنشآت النقل". (أ ف ب).
وكالة تاس الروسية: تشديد الإجراءات الأمنية في #موسكو ووضع أهم المنشآت تحت الحراسة.#إرم_نيوز #روسيا pic.twitter.com/yxM0A3gHYx— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) June 23, 2023
-وزارة الدفاع الروسية أمرت بإخفاء 2000 جثة مخزنة حتى لا تظهر الخسائر.
-لسنا بصدد تنفيذ "انقلاب" بل "مسيرة من أجل العدالة".
-عدد مقاتلينا يبلغ 25 ألفاً وندعو الروس للانضمام إلينا.
-هيئة قيادة فاغنر قررت أنه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحمّلون المسؤولية العسكرية في البلاد.
-وزير الدفاع سيرغي شويغو سيتم إيقافه.. وأدعو الجيش إلى عدم مقاومة قواتنا.
-لقد شنّوا ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلينا.
-الذين دمروا شبابنا، الذين دمروا حياة عشرات الآلاف من الجنود الروس، سيعاقبون.
-وصل وزير الدفاع خصيصاً إلى روستوف لتنفيذ عملية لتدمير شركة فاغنر العسكرية الخاصة.
-الحرب كانت ضرورية... حتى ينال (وزير الدفاع سيرجي) شويجو رتبة مارشال... وحتى يتمكن من الحصول على قلادة "بطل" ثانية... لم تكن الحرب ضرورية لنزع سلاح أوكرانيا أو تخليصها من النازيين. (أ ف ب).
#عاجل| قائد #فاغنر #يفغيني_بريغوجين يقول إنّ عدد مقاتليه "يبلغ 25 ألفاً" ويدعو الروس للانضمام إليهم#إرم_نيوز #روسيا #Russia #Wagner pic.twitter.com/qHyTuxM9mE— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) June 23, 2023
أعلن الجيش الأوكراني أنّه "يراقب" الخلاف الناشئ بين "فاغنر" والقيادة العسكرية الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة على تويتر "نحن نراقب" الوضع. (أ ف ب).
الجيش الأوكراني يقول إنّه "يراقب" الخلاف الناشئ بين #فاغنر والقيادة الروسية#إرم_نيوز #أوكرانيا #روسيا pic.twitter.com/oZ2dmjlsRq— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) June 23, 2023
نقلت وكالة تاس للأنباء عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قولها اليوم الجمعة إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي فتح دعوى جنائية ضد يفجيني بريجوجن رئيس جماعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، متهما إياه بالدعوة إلى تمرد مسلح. (أ ف ب).
نقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالتطورات وأن هناك "إجراءات ضرورية تتخذ". (أ ف ب).
#عاجل| #الكرملين: "تمّ إطلاع الرئيس #بوتين على كلّ الأحداث المحيطة بقائد #فاغنر يفغيني بريغوجين.. يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة"#إرم_نيوز #روسيا #Russia #Wagner pic.twitter.com/QgjimGJuNu— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) June 23, 2023
أكّد الجيش الروسي الجمعة أنّه لم يقصف مواقع لمجموعة فاغنر.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرها ي. بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضربات مفترضة ’شنّتها وزارة الدفاع الروسية على قواعد خلفية لمجموعة فاغنر’ شبه العسكرية، لا تتّفق مع الواقع وتشكّل استفزازاً". (أ ف ب).