رغم متاعب القضاء.. ترامب يمضي بثبات في سباق البيت الأبيض

يمضي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بثبات في السباق الرئاسي، رغم المتاعب القضائية التي واجهها، خلال الأشهر الأخيرة، لكن يبدو أنها لم تؤد إلى انفضاض الأنصار من حوله.

ومن بين الأخبار السارة لترامب، في خضم السباق الجمهوري الحالي، أن منافسه الذي كان يوصف بالأوفر حظا، رون دي سانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، لا يبلي جيدا في استطلاعات الرأي.

وكان رون دي سانتيس، يوصف بالمنافس الأبرز لترامب، لكن استطلاعات الرأي المتوالية في الولايات المتحدة، تظهر أنه يتراجع، أو لا يتقدم في في أحسن الأحوال.

وفي مقابلة صحفية مع شبكة "فوكس نيوز"، اعتبر دي سانتيس ما يثار حول ضعف شعبيته في استطلاعات الرأي، مجرد استهداف من قبل وسائل الإعلام التي لا تريده أن يصل إلى البيت الأبيض.

وضرب دي سانتيس، مثلا على "الحملة المناهضة" له بدعوة الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرارو، إلى عدم التصويت لفائدة حاكم ولاية فلوريدا.

وقال دي سانتيس إن الرئيس المكسيكي لا يريد أن يراه في البيت الأبيض، لأنه يدرك جيدا أن حاكم فلوريدا سيتبع نهجا صارما ضد العصابات، في حال وصوله إلى السلطة.

ويحرص المرشحون الجمهوريون في الولايات المتحدة على إظهار أنفسهم بمثابة الأشخاص الأكثر حزما في ملفات الهجرة والجريمة، لا سيما على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وإذا كان ضعف دي سانتيس وسط الجمهوريين مفيدا لترامب، فإن الرئيس الجمهوري السابق يستفيد أيضا من وضع الرئيس الحالي، جو بايدن، الذي قوبل ترشيحه بتحفظ كبير وسط الديمقراطيين بسبب تقدمه في السن.

ويثير الوضع الصحي بايدن الكثير من الجدل، في ظل توالي لقطات يظهر فيها "شاردا"، بينما يقول متابعون إن ترامب يتقن جيدا اقتناص لحظات ضعف خصومه، وجر السباق السياسي إلى جادة "الشؤون الشخصية" عوض التركيز على القضايا والملفات.