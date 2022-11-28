بسبب دعم برلين للاحتجاجات.. إيران تستدعي سفير ألمانيا للمرة الثالثة

وأضاف البيان أنه "في أعقاب مبادرة ألمانيا لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في إيران وتكرار التصريحات المتطفلة التي لا أساس لها من قبل السلطات الألمانية، تم استدعاء هانس أدو موتسل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى الوزارة".

ونقل البيان الإيراني عن مسؤول بالخارجية قوله إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلت في هذا الاجتماع إلى سفير ألمانيا احتجاجاً شديداً على التصريحات التي لا أساس لها من الصحة والتدخل للسلطات الألمانية".

كما أوضح المسؤول الإيراني أنه "تم إبلاغ السفير الألماني أن القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان هو خطوة خاطئة تستند إلى نهج سياسي وهو مرفوض بشكل أساسي، وأن إيران لن تتعاون مع أي آلية محددة على أساسها".

وذكر المسؤول الإيراني "أن تعاون ألمانيا ودول أوروبية أخرى مع العقوبات الأحادية الجانب للولايات المتحدة، والتي تسببت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للشعب الإيراني، تجعل هذه الدول تفتقر إلى أي سلطة واختصاص لرفع دعاوى حقوق الإنسان".