خارطة تحالفات جديدة للقوى السياسية الفرنسية عشية "التشريعية"

لم يترك قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، المجال للقوى السياسية لتنظيم صفوفها ودخول هذا الاستحقاق المفاجئ.

وفي غضون 20 يوما فقط كان أمام الأحزاب والتيارات السياسية الفرنسية أن تجد صيغا للتفاهم، وأن تُبرم تحالفات "على عجل" والقفز على خلافاتها من أجل التقدم للانتخابات التشريعية المرتقبة في 30 يونيو الجاري.

وأجبر ضيق الوقت الجهات السياسية الفرنسية على تنظيم صفوفها في وقت قياسي، وأحيانا على حساب "خلافات قديمة" كما هو شأن القوى اليسارية.

وشهد الأسبوع السياسي الذي أعقب حل رئيس الجمهورية للبرلمان مساء 9 يونيو حراكا غير مسبوق على مختلف الجبهات والمعسكرات، حيث كان الموعد النهائي لتقديم جميع الترشحات قبل يوم الأحد 16 يونيو، الساعة 6 مساءً.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "هذه الأيام القليلة هزت المشهد السياسي الفرنسي برمته، واتحدت الأحزاب اليسارية التي كانت من قبل غير قابلة للتسوية حول برنامج مشترك يتضمن إصلاحات مهمة، ضمن "الجبهة الشعبية الجديدة".