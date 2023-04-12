ترامب: لن أنسحب من السباق الرئاسي.. وبايدن "غير مؤهل"

وقال ترامب الذي يواجه 34 تهمة جنائية في نيويورك في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، إن "لا شيء يمنعه من الترشح حتى الإدانة".

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لن أنسحب مطلقا.. هذا ليس من طبيعتي. أنا لا أفعل ذلك".

وشكك ترامب البالغ 76 عاما -في أول ظهور إعلامي رئيسي له منذ مثوله أمام المحكمة الأسبوع الماضي- في قدرة بايدن البالغ 80 عاما على خوض معركة إعادة انتخابه عام 2024.

وتابع: "لا أرى كيف يكون ذلك ممكنا.. الأمر لا يتعلق بالعمر.. لا أعتقد أنه قادر على ذلك.. لا أرى أن بإمكان بايدن القيام بذلك سواء من ناحية جسدية أو ذهنية. لا أرى ذلك".

ويشكك ترامب وغيره من كبار الجمهوريين بشكل مستمر في حالة بايدن العقلية والوهن الواضح عليه.

وتسلط وسائل الإعلام اليمينية مثل "فوكس نيوز" في كثير من الأحيان، الضوء على زلات لسان بايدن واللحظات التي يبدو فيها شاردا وكأنه فقد التركيز.