أوستن: أمريكا مستعدة لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل بينما تتأهب القوات الإسرائيلية لغزو محتمل لقطاع غزة، ردًا على هجوم عنيف شنته حركة حماس.

وأضاف أوستن أن الذخائر وقدرات الدفاع الجوي وغيرها من المعدات والموارد "تتدفق بسرعة" إلى أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط، وتعهدت إسرائيل بسحق حركة حماس التي تدير قطاع غزة.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في تل أبيب مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، إن "وزارة الدفاع الأمريكية مستعدة تمامًا لنشر أصول إضافية إذا لزم الأمر".